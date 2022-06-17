В Кузбассе мужчина накопил 90 штрафов ГИБДД на общую сумму 54 тысячи рублей

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Новокузнецка накопил 90 штрафов ГИБДД на общую сумму 54 тысячи рублей. Мужчина оплатил задолженность только после того, как ему запретили регистрировать транспортные средства, сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что мужчина знал о долге, но не спешил исполнять свои обязательства. Тогда приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги горожанина в банке, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. После этого мужчина полностью рассчитался с долгами.