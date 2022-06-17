В Кемерове на 10 дней отключат светофор на оживленном перекрестке

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кемерове на десять дней отключат светофоры на пересечении улиц Тухачевского и Рубиновой, однако в часы пик они будут работать от генератора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Светофорные объекты не будут работать с 20 по 30 июня с 10.00 до 17.00. Это связано с ремонтом на электросетях. При этом в вечерний час пик специалисты ЦОДД будут подключать светофор к генератору: с понедельника по четверг - с 16.00 до 17.00, в пятницу - с 14.00 до 17.00.

На время отключений водителей попросили руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.