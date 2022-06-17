Прокуратура признала опасной детскую площадку на бульваре Строителей в Кемерове

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Прокуратура Ленинского района после жалоб горожан проверила детскую площадку на бульваре Строителей и нашла там нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее одна из местных жительниц сообщила в соцсетях, что ее ребенок во время игры на площадке получил серьезную травму позвоночника. По словам женщины, данное место не благоустроено по всем правилам, в частности, выступает бетонное укрепление.

Прокуратура после проверки пришла к выводу, что игровой комплекс не отвечает требованиям законодательства о безопасности. В частности, не на всей территории есть специальное мягкое покрытие, которое предусмотрено технической документацией. Кроме того, на площадке отсутствуют таблички с правилами использования, возрастными требованиями, а также номерами телефонов экстренных служб.

- По выявленным нарушениям прокуратурой района заместителю главы г. Кемерово внесено представление. Его рассмотрение и устранение нарушений находятся на контроле в прокуратуре района, - сообщили в прокуратуре.