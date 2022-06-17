В Новокузнецке пропал худощавый мужчина с зелеными глазами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Новокузнецке пропал без вести 53-летний Владимир Евгеньевич Пуканов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

13 мая мужчина ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В ориентировке сказано, что пропавший среднего роста (170 см), худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, зеленые глаза.

Когда новокузнечанина видели в последний раз, на нем были темно-зеленая кофта и черные штаны.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.