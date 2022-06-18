В Кузбассе появилось опасное для людей заболевание

Фото: Юрий Самолыго.

В поселке Сокольники Юргинского МО обнаружили опасное для жизни и здоровья человека заболевание - бруцеллез. Нашли его у овец, которых привезли из другого региона без соответствующих документов о здоровье скота.

Бруцеллез - инфекция, которая передается от животных к человеку через пищу и воду, а у скотоводов - воздушным и контактным путем. Обнаружить заболевание у человека можно в период от одной до четырех недель, а иногда и после нескольких месяцев после заражения. Симптомы варьируются от лихорадки до инвалидности.

Заместитель председателя Правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин сообщил, что дело взято на контроль:

- В отношении выявленного случая специалисты Управления ветеринарии оперативно провели все необходимые мероприятия: объявили поселок неблагополучным пунктом, разработали план действий для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

А всех владельцев личных подсобных хозяйств призвал к ответственности за соблюдение ветеринарно-санитарных норм.