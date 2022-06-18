Водителей Кемерова ждут рейды по «Встречной полосе»

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Кемеровской Госавтоинспекции сообщают, что в Кемерове проходят мероприятия «Встречная полоса».

Они направлены на привлечение внимания водителей к соблюдению Правил дорожного движения и уменьшения количества аварий, связанных с выездом на встречную полосу.

Сотрудники ГИБДД патрулируют места, в которых чаще всего случаются подобные ДТП из-за нарушений или из-за времени суток. С начала года произошло уже четыре таких аварии, в которых семь человек пострадали и трое погибли.

За выезд на встречную полосу нарушителям грозят штрафы до пяти тысяч рублей, лишение водительских прав, а самое главное - риск для здоровья и жизни.

- Призываем автолюбителей не совершать нарушения подобного рода, так как помимо наказания могут наступить более серьезные последствия, как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения, - говорит врио начальника ОГИБДД по Кемерову Сергей Белов.