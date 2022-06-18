Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2022 9:38

Прямой эфир кузбасского «Динотерры» могут увидеть во всем мире

Сегодня - второй день фестиваля
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Фестиваль «Динотерра», который проводится в Чебулинском районе, в самом разгаре. И с сегодняшнего, второго, дня ведется прямой эфир с места событий.

Посмотреть, как проходят развлекательные, туристические и образовательные программы, может любой желающий. Включить прямую трансляцию можно по следующим ссылкам: через социальную сеть ВКонтакте или на этом сайте.

Сегодня участников фестиваля ждут: мастер-классы и пленэры, экскурсии и выставки, концерты и костюмированное Диношествие, виртуальные погружения в диномир, лекции и многое другое. С полной программой можно ознакомиться здесь.