Фестиваль «Динотерра» посетили более 20 тысяч человек

Фото: АПК.

17 июня начался фестиваль «Динотерра», который проходит в Чебулинском районе области. И на момент второго дня фестиваль посетили уже больше 20 тысяч человек.

Особым гостем стал Александр Пушной, который трижды выходил на сцену: два раза с музыкальными выступлениями и один раз - с научно-популярной лекцией, ведь по образованию он физик и недаром вел всем известную программу «Галилео».

- Все дети от природы любознательны. Родителям нужно разглядеть, к каким направлениям ребенок проявляет интерес, и создать ему условия для занятий. Такой фестиваль нужен, чтобы человек мог понять, что он интересуется наукой, - поделился Александр Пушной.

Вечером для всех присутствующих выступила группа «Пелагея» вместе, соответственно, с ее солисткой - заслуженной артисткой страны Пелагеей. После этого - флешмоб «Динозавр передает привет в космос» и первое в Сибири шоу дронов.

Фестиваль длится до самой ночи. Фото: Екатерина САРДАКОВА

- Фестиваль «Динотерра» стал одним из самых масштабных научно-туристических проектов этого года. Важно, что благодаря фестивалю представители научного сообщества определили новые перспективные направления палеонтологических исследований на территории Шестаковского комплекса, - поделился мнением о фестивале губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что полную программу фестиваля можно увидеть здесь. А прямой эфир доступен во ВКонтакте либо на вот этом сайте.