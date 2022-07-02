Кемеровчанин «забрал» оставленную на улице запчасть и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что к ним обратился за помощью 37-летний местный житель.

Оказалось, что он привез свою машину на ремонт в автосервис. Работники сняли одну из деталей - заднюю балку автомобиля «Ниссан Тиида» - и оставили ее на улице, пока на минуту отошли. А позже заметили, что запчасть пропала.

Полицейские тотчас отыскали того, кто мог похитить деталь, - мужчину 45 лет. Он проходил мимо и решил забрать деталь себе и сдать ее в пункт приема. Сумма ущерба - 20 тысяч рублей.

Деталь оперативно вернули автовладельцу, а похитителю теперь грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража».