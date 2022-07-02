Открыта трансляция кузбасского фестиваля «Наши в городе»

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Сегодня второй день, когда Новокузнецк отмечает День города - свое 404-летие. И главное мероприятие этого события, фестиваль «Наши в городе», который уже начался, можно посмотреть на прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте» - она уже доступна. А завтра горожан ждет концерт губернаторского джаз-клуба «Геликон». Помимо этого в городе проходят разные развлекательные мероприятия: от квестов до спортивных соревнований.

Напомним, что на фестивале выступят такие известные музыкальные исполнители, как «Анимация», проект «Горшенев», Animal Джаz, СЛОТ и другие.

А после окончания концерта у «Планеты» будет праздничный салют. Как сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, примерно в 22.00.

Полную программу концерта можно посмотреть здесь.