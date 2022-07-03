В Кемерове наказали водителя, который нарушил сразу несколько правил дорожного движения

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские привлекли к ответственности водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер» за совершение серии нарушений ПДД. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

На бульваре Строителей автомобилист проехал на красный свет, после чего повернул направо, не включив соответствующие указатели поворота. Нарушения зафиксировал на видео другой автомобилист и отправил ролик в полицию в рамках акции «Мобильный патруль».

Сотрудники ГИБДД провели проверку по данному сигналу и установили водителя внедорожника. В отношении мужчины были составлены административные протоколы. В качестве наказания ему назначены штрафы на общую сумму 1 500 рублей.