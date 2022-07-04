В Кузбассе пропала без вести девочка-подросток

В Промышленновском районе разыскивается 16-летняя школьница. Ориентировку на пропавшую без вести разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение школьницы неизвестно с 3 июля.

Сообщается, что девочка высокого роста (170 см), худощавого телосложения, у нее светло-русые волосы, серые глаза. Она была одета в красную футболку, синюю юбку, розовые сандалии.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.