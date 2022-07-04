Глава Кемерова: в парке Жукова приступили к установке поребрика и укладке тротуарной плитки

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В кемеровском парке Жукова полным ходом идут ремонтные работы. Глава города Илья Середюк рассказал в своем телеграм-канале о реконструкции.

В парке завершены все работы по отсыпке щебнем, сейчас рабочие приступили к установке поребрика и укладке тротуарной плитки основных тротуаров. В ближайшее время будет заасфальтирована территория, имитирующая взлетную полосу, и некоторые локации, где будет установлена военная техника.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Также продолжаются работы по возведению стелы «Город трудовой доблести». Уже готов фундамент, идет бетонирование пиллонов, повторяющих звезду Ордена Победы. Куплен гранитный камень, его готовят для облицовки будущей стелы.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

- Основа стелы будет выполнена в виде треугольной пирамиды, состоящей из двух частей. Ее соберут на месте. В ближайшее время приступят к ее изготовлению, - сообщил Илья Середюк.