Кузбасс вошел в топ-10 регионов России по качеству дорог

Фото: АПК.

По качеству дорог Кузбасс попал в десятку лучших, заняв седьмое место среди 85 регионов. Такие данные приводят специалисты РИА Рейтинг. Регион обогнал всех своих соседей по СФО: в рейтинге к Кузбассу самое ближайшее место занял Красноярский край - 16-е место.

В Кузбассе доля автодорог регионального и межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 73,1%. По данным министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, за пять лет в Кузбассе в нормативное состояние привели 922,13 км автомобильных дорог. В этом году планируется привести в нормативное состояние более 215 км дорог.

Самые качественные дороги в российских регионах оказались в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, в конце списка находятся Архангельская и Кировская области.