В Кузбассе вручили дипломы студентам-медикам

Фото: АПК.

В Кемеровском государственном медицинском университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам лечебного факультета. В этом году ряды медицинских работников пополнит 271 квалифицированный специалист. Среди них - 53 отличника. 84 студента обучались по целевому направлению, 76% выпускников получили направление на работу в государственные медицинские организации региона.

Самым первым и многочисленным факультетом является лечебный факультет КемГМУ. Ежегодно он выпускает более 200 молодых врачей. Ежегодно на лечебном факультете КемГМУ увеличивается количество бюджетных мест: в 2020 году - 250; в 2022 году - 310.

За последние 4 года количество бюджетных мест по программам специалитета возросло с 420 до 655: «лечебное дело» - 310, «педиатрия» - 230, «стоматология» - 30, «медико-профилактическое дело» - 60, «фармация» - 25 мест.