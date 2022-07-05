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Общество5 июля 2022 2:22

В Кузбассе должник оплатил 100 штрафов ГИБДД

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Топкинском районе мужчина оплатил задолженность по 100 штрафам пользу ГИБДД на общую сумму 66,5 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина накопил 100 штрафов из-за своей работы: он является предпринимателем - сдает автомобили в аренду под такси. Приставы предупредили должника о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного исполнения, а также мерах принудительного исполнения. Мужчина не стал дожидаться, когда у него начнут арестовывать автомобили в счет долга, и оплатил всю сумму.