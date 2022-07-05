В Кемерове спасатели пришли на помощь мужчине, которому стало плохо на крыше дома

Фото: Кемеровская служба спасения

Кемеровские спасатели помогли спуститься с крыши частного дома 59-летнему мужчине, который почувствовал себя плохо. Об инциденте рассказали в службе спасения.

Мужчина приехал в областную столицу из Усть-Илимска в гости к своей дочери. Во время просмотра телевизора ему не понравилось качество «картинки» и он решил поправить антенну. Для этого мужчина забрался на крышу дома. После того, как работа была сделана, гость собрался спускаться, однако почувствовал сильную слабость и головокружение. Он начал звать на помощь, его крики услышала проходящая мимо соседка, которая и вызвала спасателей.

Специалисты службы спасения установили штурмовую лестницу, забрались на крышу, обвязали мужчину альпинистским снаряжением и спустили на землю. В медицинской помощи он не нуждался.