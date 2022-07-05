Минстрой показал, как будет выглядеть новая набережная Томи в Кемерове

Фото: минстрой Кузбасса

В министерстве строительства Кузбасса показали изображение проекта новой набережной реки Томь вдоль Притомского проспекта. Снимок был опубликован на странице ведомства в соцсетях.

- Еще пять лет назад набережная Томи вдоль Притомского проспекта была наполовину пустующей, наполовину застроенной частными домами, - напомнили в минстрое, отметив, что территорию было решено застроить комплексно.

В 2021 году на Притомском был открыт Ледовый дворец «Кузбасс», Московская площадь, сейчас строится «Кузбасс-Арена» и набережная. С другой стороны проспекта также ведется масштабная застройка: уже открыт детский сад, достраивается еще один и просторная школа. Вокруг в ближайшие годы начнется создание парковых зон, благоустроенных мест отдыха.

- Планируется, что до конца 2022 года на набережной будет выполнено устройство амфитеатра, лестничных сходов, видовых площадок общей площадью 118 квадратных метров, - рассказали в министерстве строительства Кузбасса.

На следующем этапе будут построены дорожные развязки, набережная дополнится открытым бассейном, центром детских развлечений или торговым центром.