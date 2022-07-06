В состав кемеровской областной детской клинической больницы войдет еще одна поликлиника

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове будет реорганизована детская больница им. Ю. А. Атаманова. Соответствующее распоряжение появилось в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

В документе говорится, что к ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю. А. Атаманова», расположенному по адресу улица Ворошилова, 21 присоединяется ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница № 1», расположенная на проспекте Ленина, 42а – это стационарное отделение для детей с острыми респираторными вирусно-бактериальными инфекциями.

Отмечается, что все виды деятельности присоединяемой больницы сохранятся.