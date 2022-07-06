В Кузбассе увеличилось количество семей, которых поддержат ежемесячными выплатами

В ходе очередного заседания кузбасского парламента были внесены изменения в закон о ежемесячных детских выплатах, благодаря которым возможность получить выплату появилась у многодетных родителей, чьи дети уже достигли 18 лет, независимо от того, учатся они или нет.

Ранее же в случае рождения третьего ребенка или последующих детей ежемесячную выплату семьи могли получать только в том случае, если все дети являются несовершеннолетними, либо студентами до 23 лет.

Напомним, что размер выплаты напрямую зависит от значения прожиточного минимума для детей. На данный момент в Кузбассе он составляет 12 874 рубля.

- Этой мерой поддержки семьи смогут пользоваться до трехлетия того ребенка, чье рождение дало право на получение выплаты, - отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин.