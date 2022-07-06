Кемерово включили в проект «Чистый воздух»

Фото: АПК.

Кемерово - в списке на включение в федеральный проект «Чистый воздух». В феврале 2021 года правительство Кузбасса в адрес минприроды России и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направило свою позицию о необходимости включения Кемерова в число участников федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

- Сейчас мы разработали комплексный план по снижению в городе вредных выбросов. Нам удалось получить нужную Кузбассу федеральную поддержку. Это решение позитивно повлияет на экологическую ситуацию в Кемерове, да и в целом в регионе, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется в Новокузнецке с 2018 года.

Работа ведется по 24 мероприятиям, в результате которых к 2024 году совокупный объем выбросов в воздух Новокузнецка должен снизиться на 77 тысяч тонн - 21,5% от уровня 2017 года.

По итогам 2021 года Новокузнецк показал самый высокий уровень снижения выбросов в воздух среди городов-участников проекта.

В этом году Кузбасс получит на реализации программы «Чистый воздух» 3,008 миллиарда рублей, в 2023 году - 2,244 миллиарда рублей.