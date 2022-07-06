74 тысячи семей в Кузбассе улучшили жилищные условия благодаря ипотеке

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С 2020 года в Кузбассе было выдано рекордное количество - почти 74 тысячи ипотечных кредитов. Этому способствовало снижение процентных ставок, а также реализация государственных ипотечных программ и мер поддержки, рассчитанных на разные категории населения.

Всего за последние пяти лет объем выданных ипотечных кредитов вырос в 2,7 раза. Только в 2020 году объем ипотеки в 1,4 раза превысил показатели 2019 года, а в 2021 году возрос еще на 27,3%. В 2020 году ипотечные кредиты оформили 32 тысячи кузбасских семей, в 2021 году - 34 тысячи, с начала 2022 года - более восьми тысяч.

В 2018 году была запущена программа «семейная ипотека» - для семей, в которых дети родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года или есть ребенок с инвалидностью. С июля 2021 года программа «семейной ипотеки» расширена на семьи с одним ребенком. Почти 1 200 семей купили жилье по этой программе на сумму 2,5 миллиарда рублей.

С 2019 года для многодетных семей введены выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

С 2020 года стартовала «сельская ипотека». По этой программе более 1 600 семей приобрели дома на сумму 2,9 миллиарда рублей.

С 2020 года стартовала «льготная ипотека». Около 4 500 семей приобрели жилье на общую сумму 8,9 миллиарда рублей по этой программе. С мая 2022 года она распространяется на индивидуальное жилищное строительство без привлечения застройщика.

С 2022 года была введена льготная ипотека для работников IT-организаций.