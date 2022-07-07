Новокузнецкий аэропорт ввел плату за стоянку

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 7 июля въезд на привокзальную площадь аэропорта Новокузнецка станет платным. Об этом сообщает сайт воздушной гавани.

Бесплатно оставить машину на стоянке можно будет на 15 минут. Тем, кому необходимо задержаться подольше, придется заплатить. За время ожидание от 16 до 60 минут - 200 рублей, от одного до четырех часов - 100 рублей/час, от четырех часов - 500 рублей/час, более 24 часов - 250 рублей/сутки.

- Мера вынужденная и связана с большой загруженностью благоустраиваемой территории, - объяснили в аэропорту, призвав пассажиров по возможности занимать временную стоянку на подъезде к аэропорту, а близлежащую территорию использовать только для посадки и высадки людей.