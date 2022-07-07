В Кемерове для жителей одного района дату отключения горячей воды сдвинули на неделю

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове скорректировали график отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения коснутся жителей жилого района Кедровка, где гидравлические испытания должны были пройти в конце июня.

- Отключение горячей воды в ж.р. Кедровка состоится с 1 по 8 августа - на неделю позже, чем планировалось ранее, - сообщили в мэрии.

Напомним, что график гидравлических испытаний также был изменен для потребителей в Заводском и Ленинском районах.