В Кемерове спасатели освободили запертых в квартире близнецов

Фото: администрация г. Кемерово

Кемеровские спасатели вызволили двухлетних мальчиков-близнецов, которые заперлись в квартире. Об этом рассказали в службе спасения.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по проспекту Шахтеров. Жительница дома вышла на лестничную площадку, чтобы взять коляску, а в этот момент один из ее сыновей закрыл дверь на задвижку. Женщина не смогла попасть в квартиру и обратилась за помощью к специалистам.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь специальным инструментом. В медицинской помощи близнецы не нуждались.

Всего за сутки кемеровские спасатели выезжали на 11 обращений от горожан.