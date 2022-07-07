В Кемеровскую клиническую районную больницу поступило новое оборудование

Фото: пресс-служба АПК

В Кемеровскую клиническую районную больницу имени Б. В. Батиевского поступил новый цифровой маммограф. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Ранее в больнице не было такого оборудования, и пациенток отправляли в другие медицинские учреждения. Сейчас обследование на аппарате смогут проходить ежедневно до 24 пациенток, в месяц - 576 женщин.

- Мы закупаем современное оборудование, чтобы жители Кузбасса могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь. Жительницы Кемеровского муниципального округа теперь смогут проходить все необходимые исследования в районной больнице, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Оборудование было приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» за 14 миллионов 450 тысяч рублей.