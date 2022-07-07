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Происшествия7 июля 2022 15:32

Работу шахты «Распадская-Коксовая», где произошло обрушение из-за землетрясения, приостановили на три месяца

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА

Суд в Кемеровской области приостановил горные работы на шахте «Распадская-Коксовая», где 5 июля после землетрясения произошло обрушение горной породы, сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

- В результате ЧП произошла деформация пород кровли и боков выработки вентиляционного штрека, - отметил чиновник, уточнив, по решению суда все работы на шахте приостановлены на 90 суток.

Напомним, в результате обрушения, два горняка пострадали, еще два - машинисты буровых установок - пропали без вести. Позднее представитель шахты сообщил об их гибели. Бойцы ВГСЧ, которые работают на месте происшествия, пока смогли поднять на поверхность только одного из них. Поисково-спасательные работы на шахте продолжаются.