Работу шахты «Распадская-Коксовая», где произошло обрушение из-за землетрясения, приостановили на три месяца

Суд в Кемеровской области приостановил горные работы на шахте «Распадская-Коксовая», где 5 июля после землетрясения произошло обрушение горной породы, сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

- В результате ЧП произошла деформация пород кровли и боков выработки вентиляционного штрека, - отметил чиновник, уточнив, по решению суда все работы на шахте приостановлены на 90 суток.

Напомним, в результате обрушения, два горняка пострадали, еще два - машинисты буровых установок - пропали без вести. Позднее представитель шахты сообщил об их гибели. Бойцы ВГСЧ, которые работают на месте происшествия, пока смогли поднять на поверхность только одного из них. Поисково-спасательные работы на шахте продолжаются.