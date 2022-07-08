В Кузбассе осудили бывшего специалиста салона связи за нарушение тайны переговоров

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вынесен приговор 22-летней новокузнечанке, работавшей ранее специалистом салона связи: она обвинялась в нарушении тайны переговоров. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В 2020 году в одном из интернет-каналов девушка увидела объявление о вознаграждении за предоставление сведений о телефонных разговорах абонентов сотовых компаний. Новокузнечанка решила подзаработать и связалась с автором объявлений. Он сообщил ей четыре номера сотовых телефонов и попросил предоставить детализацию разговоров. Молодая женщина, имея доступ к базе данных, скопировала нужную информацию и отправила заказчику по электронной почте. Преступную деятельность горожанки раскрыли сотрудники УФСБ по Кемеровской области.

Девушка со следствием сотрудничала, свою вину признала. Суд назначил ей 2,5 года лишения свободы условно.