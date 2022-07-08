В Междуреченске состоится шорский национальный праздник «Чыш Чозак Пайрам»

Фото: Андрей ШПЕДТ

В субботу, 9 июля, в Междуреченском городском округе состоится областной шорский национальный праздник «Чыш Чозак Пайрам - 2022», посвященное Году народного искусства и культурного наследия народов России.

Мероприятие пройдет в рамках ежегодного этнофестиваля на воде «Легенды Томусы», направленного на популяризацию народного шорского творчества, сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия Кузбасса и развития регионального событийного туризма.

Делегации из городов Кузбасса примут участие в творческих и спортивных программах. Так, все желающие смогут попробовать свои силы в традиционных спортивных состязаниях: пилке и колке дров, национальной борьбе «Куреш», стрельбе из лука и перетягивании каната. А художники и мастера традиционных промыслов и ремесел примут участие в конкурсе на лучшее изделие декоративно-прикладного творчества.

Кроме того, состоятся семейные игры «Мен Толум», участники которых узнают о значении и ценности шорских традиций и познакомятся с семейными увлечениями коренного народа.

Для гостей и зрителей с концертной программой выступят творческие коллективы коренных малочисленных народов Кузбасса.

Праздничное мероприятие пройдет на территории городского пляжа «Мечта».