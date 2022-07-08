В Кемерове определили лучших горноспасателей России

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

8 июля в Кемерове подвели итоги заключительного этапа Всероссийских соревнований работников аварийно-спасательных служб и формирований.

В Ледовом дворце «Кузбасс» состоялся завершающий этап соревнований - «Горноспасательная эстафета», по результатам которой лучшим стал Военизированный горноспасательный отряд «Восточная Сибирь» (г. Абакан). «Серебро» - у ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» (г. Новокузнецк). Третье место присудили Новокузнецкому ВГСО.

В состязании «Перетягивание каната» победил ВГСО Центра и Юга (Белгородская область). Новокузнецкий ВГСО и на этом этапе занял второе призовое место.

В состязаниях приняли участие 18 команд со всей России. Для каждого отряда были подготовлены теоретические и практические задания, в ходе выполнения которых горноспасатели продемонстрировали свои навыки ведения горноспасательных работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Напомним, кузбассовцы могут принять участие в торжествах по случаю столетия ВГСЧ, которые проходят в пятницу, 8 июля, на Московской площади и возле ЛДК «Кузбасс». Вечером в эфире телеканала «Кузбасс 1» состоится прямая трансляция концерта Александра Маршала.