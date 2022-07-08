В Кузбассе мусульмане отпразднуют Курбан-байрам

Курбан-байрам отметят более 12 тысяч человек в 16 территориях Кемеровской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 9 июля, в Кузбассе мусульмане начнут отмечать праздник Курбан-Байрам. Верующие соберутся в мечетях и молельных домах Кузбасса для праздничной молитвы.

Планируется, что в этом году праздничный намаз совершат более 12 тысяч мусульман в 16 районах Кемеровской области. Сам праздник будет длиться целых три дня, которые верующие должны провести в молитве и общении со всеми своими родственниками.

Курбан-байрам - это праздник жертвоприношения, который напоминает о важности человеческой жизни, добродетели и милосердии. Он не имеет постоянной даты, отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого важного праздника - Ураза-Байрама.