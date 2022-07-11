Соцсети: в Кузбассе двое подростков убили мужчину

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Прокопьевске двое подростков убили мужчину и бросили его тело недалеко от бывшей шахты «Зенковская». Об этом сообщили пользователи в группе «Инцидент Кузбасс».

Тело погибшего обнаружила местная жительница. Сообщается, что шея и руки мужчины были изрублены.

По предварительным данным, к преступлению причастны двое восьмиклассников: 15 и 17 лет. Подростков задержали. Оба мальчика ранее уже привлекались к уголовной ответственности: старший за причинение вреда здоровью, младший - за кражу. Кроме того, 15-летний юноша состоит на учете в психдиспансере.

Информация уточняется.