Кузбасские технологические проекты получат федеральные гранты

Два проекта из Кузбасса, победившие в конкурсе Фонда содействия инновациям «Старт-1», получат федеральные гранты. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

По итогам конкурса эксперты рекомендовали к финансированию 93 проекта - все они выиграли по три миллиона рублей. Среди победителей две кузбасские разработки. Так, кемеровская компания НПП «Алавеста Инжиниринг» предлагает перерабатывать низкосортные угли и угольные отходы в биоугольные брикеты. Их можно использовать и как высококалорийное бездымное топливо в энергетике, и как углеродный восстановитель в металлургическом производстве. Сейчас уже проведены лабораторные испытания и получены пробные партии брикетов, а сама технология запатентована. На полученный грант компания сможет запустить экспериментальную производственную линию.

Фото: пресс-служба АПК.

Второй победитель из Кузбасса - ученый КемГУ Андрей Порохнов. Вместе с командой он разрабатывает устройство для пастеризации молочного и растительного сырья в переменном магнитном поле. Эта технология продления срока годности продуктов должна заменить применяемые сейчас водные или паровые пастеризаторы. Средства, полученные от Фонда содействия инновациям, позволит модернизировать существующий прототип устройства, увеличить его объем и расширить область применения. Например, оборудование можно также использовать при переработке плодово-ягодных продуктов - оно позволит продлить срок хранения и уничтожить опасные микроорганизмы.

- В последнее время в Кузбассе ученые занимаются разработкой проектов, которые направлены на развитие промышленности и улучшение жизни в регионе. В своих изысканиях специалисты обращают особое внимание на тематику экологии и ресурсоснабжения. В нынешних условиях инновационные технологии помогут экономике региона быстрее переориентироваться на импортозамещение, - сказал губернатор Сергей Цивилев.