Волонтер из Кузбасса предлагает организовать сбор средств для восстановления Горловки

Фото: Виталий Дуда / ВКонтакте

Прокопчанин Виталий Дуда выступил с инициативой организовать сбор средств для восстановления города Горловка Донецкой области.

Виталий недавно побывал в Донбассе в роли волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Вместе с Прокопьевским поисково-спасательным отрядом он помогал семьям, оставшимся без крова, восстанавливал разрушенные дома и социально-значимые территории, собирал и развозил нуждающимся продуктовые наборы и одежду. Молодой человек верит, что можно полностью восстановить разрушенную Горловку, если кузбассовцы начнут организованно собирать средства и гуманитарную помощь для восстановления Донбасса.

- Мой родной Прокопьевск и донбасская Горловка - города-побратимы, связанные своей шахтерской историей. Недавно с товарищами побывал в Донбассе. Собственными глазами все видел. Кузбассовцы будут восстанавливать разрушенный город. Уверен, что способен помочь каждый! - написал в своей социальной сети Виталий Дуда.

12 июня 2022 года правительство Кузбасса и администрация Горловки заключили соглашение о сотрудничестве, закрепляющее договор о дружбе и взаимной помощи. Документ подписали первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин и глава Горловки Иван Приходько.