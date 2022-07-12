«Настоящий герой!»: глава Междуреченска прокомментировал чудесное спасение горняка на шахте «Распадская - Коксовая»

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Междуреченска Владимир Чернов прокомментировал чудесное спасение шахтера, связь с которым пропала при обрушении горной породы на шахте «Распадская - Коксовая» 5 июля. Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале мэра.

Глава Междуреченска рассказал, что сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки. Пострадавшего доставили на поверхность и передали врачам.

- Горняк травмирован, но жив! Обрушение произошло 5 июля, все это время он ждал помощи, не сдавался. Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтеры, крепкие мужики! - написал Владимир Чернов.

Напомним, что неделю назад после землетрясения в Междуреченске произошло обрушение горной породы на шахте «Распадская-Коксовая». На момент ЧП под землей находились 190 человек, 188 из них были подняты на поверхность. С двумя горняками, которые были на аварийном участке, связь была потеряна. Спустя несколько часов спасатели нашли и подняли на поверхность тело одного из них.