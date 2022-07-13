В Кузбассе сократилось количество преступлений за первую половину 2022 года

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

12 июля 2022 года в Кузбассе состоялось заседание коллегии Главного управления МВД России по Кемеровской области. На встрече обсудили итоги работы органов внутренних дел региона за первое полугодие и разработали план мероприятий и мер для повышения раскрываемости и предотвращения правонарушений.

Начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов и члены коллегии заслушали отчеты руководителей муниципальных органов внутренних дел. По данным этого года в Кузбассе заметно снизилось количество совершенных преступлений, включая причинения тяжкого вреда здоровью и убийства. За первую половину текущего года их число составило более 12 тысяч. Число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 13% по сравнению с показателями 2021 года.

Сотрудниками МВД Кемеровской области из незаконного оборота было изъято 70 кг наркотиков, более 200 единиц огнестрельного оружия и почти три тысячи патронов.

Члены коллегии обсудили возможные пути сотрудничества разных подразделений и служб при расследовании уголовных дел. Также на заседание был вынесен вопрос о мерах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Коллегия обсудила состояние работ по обеспечению безопасности дорожного движения.