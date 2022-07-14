Новокузнечане, оставшиеся без квартиры, получат компенсацию

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что жильцам разрушенной квартиры выплатят компенсацию.

7 июля 2022 года в Новокузнецке на улице Транспортная обвалилась кровля одного из жилых домов. Потолочное перекрытие обрушилось во время ремонта крыши. В результате ЧП никто не пострадал, но была повреждена одна из квартир на пятом этаже. Причиной обрушения стала халатность подрядчика. Он не рассчитал нагрузку строительных материалов на крышу постройки, вес которых не выдержал участок кровли и рухнул. Пострадавшим собственникам квартиры выделили временное жилье.

Глава города отметил, что вопрос взят под его личный контроль. Юридической стороной проблемы уже занимаются правоохранительные органы. Также ведется работа с Фондом капитального ремонта, который выбирал подрядчика на реконструкцию объекта.

Власти Новокузнецка рассказали, что ответственность за случившееся будет нести подрядчик. Планируется восстановить потолочное крепление и кровлю, отремонтировать разрушенную квартиру. Жильцы получат компенсацию за причиненный материальный и моральный вред.