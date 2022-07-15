В Мариинском округе Кузбасса открыли новый ФАП

Фото: пресс-служба АПК

15 июля 2022 года в селе Благовещенка Мариинского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее в населенном пункте действовало одно здание старой врачебной амбулатории.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что в регионе реализуются программы для создания доступной медицинской помощи не только в городах, но и в сельских территориях. А создание ФАПов позволяет местным жителям получать необходимую помощь оперативно.

В Благовещенке живут 422 человека. Большая доля сельчан – люди пенсионного и предпенсионного возраста, которым проблематично каждый раз ездить в городскую поликлинику. Благодаря новому ФАПу кузбассовцы смогут получать плановую и экстренную помощь в современных кабинетах. Медицинский пункт позволит проводить экспресс-анализ крови и вакцинацию, делать ЭКГ и спирографию легких. В Благовещенку также будут приезжать выездные бригады врачей. Местным жителям надо будет ехать в Мариинск только в случае специального направления фельдшера, если необходимо пройти срочное повторное обследование.

Это второй модульный ФАП, построенный в Мариинском районе в рамках программы модернизации здравоохранения. Первый такой пункт был открыт на станции Антибесской в 2020 году. Планируется продолжать строительство ФАПов в Мариинском округе.

В 2021 году по программе нацпроекта «Здравоохранение» в Кузбассе было установлено 25 фельдшерско-акушерских пунктов В Беловском, Тисульском, Юргинском, Топкинском округах. В планах установить еще 67 новых ФАПов к концу текущего года.