В Кузбассе в ДТП травмировались четыре человека

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе на втором километре трассы Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск - Инской столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла накануне около 17.00 на территории Беловского района. По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем «Хонда Фит», двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу автомобилю «Шевроле Вива», и столкнулась сначала с ним, а потом с «ГАЗелю». В результате травмы получили четыре человека: сама виновница аварии, а также 36-летний водитель «Шевроле» и два его 44-летних пассажира.

Полицейские установили, что водитель «Хонды» находилась в состоянии опьянения. На женщину составили протокол. Ей грозит до 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

В ГИБДД Кузбасса сообщили, что с начала года в авариях с участием нетрезвых водителей погибли 27 человек и 104 получили травмы. От управления транспортом были отстранены больше пяти тысяч нетрезвых водителей.