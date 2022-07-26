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Общество26 июля 2022 2:49

Жительница Кемерова отсудила у бывшего мужа 130 тысяч рублей за побои

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей ФОКИН

В Кемерове женщина взыскала 130 тысяч рублей компенсации морального вреда со своего бывшего мужа за причиненный тяжкий вред здоровью. Об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина, будучи нетрезвым, пришел к женщине и начал ссориться. В ходе конфликта он несколько раз ударил бывшую супругу по голове, грудной клетке и плечу. В результате побоев женщина серьезно пострадала.

Кемеровчанка обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновного, ее требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника в банке, а также ограничили мужчине выезд за границу. После этого компенсация морального вреда была выплачена в полном объеме.