Жительница Кемерова отсудила у бывшего мужа 130 тысяч рублей за побои

Фото: архив "КП" Фото: Алексей ФОКИН

В Кемерове женщина взыскала 130 тысяч рублей компенсации морального вреда со своего бывшего мужа за причиненный тяжкий вред здоровью. Об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина, будучи нетрезвым, пришел к женщине и начал ссориться. В ходе конфликта он несколько раз ударил бывшую супругу по голове, грудной клетке и плечу. В результате побоев женщина серьезно пострадала.

Кемеровчанка обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновного, ее требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника в банке, а также ограничили мужчине выезд за границу. После этого компенсация морального вреда была выплачена в полном объеме.