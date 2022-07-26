В Кузбассе медики спасли девушку, которая выпала с восьмого этажа

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

Медики Кемеровской городской клинической больницы №11 спасли пациентку, которая выпала с восьмого этажа. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Врачи буквально вытащили с того света молодую девушку, которая смогла выжить после падения с такой высоты. Пострадавшая поступила в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Доктора выполнили все необходимые манипуляции, в том числе, провели операцию.

- Впервые в нашей клинике была проведена операция по отрытой реконструкции костей таза, что позволило в кратчайшие сроки - в течение недели - активизировать больную, - рассказал врач-травматолог-ортопед Айк Бадалян.

Сегодня пациентку выписали из больницы. Девушка чувствует себя хорошо, врачи дают благоприятный прогноз.