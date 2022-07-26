За сутки в Кузбассе выявили 61 новый случай коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 61 человека. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 60 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 167 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией: 164 112 человек выздоровели, 2 506 скончались, 753 гражданина находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.