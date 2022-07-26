Администрация Кемерова выкупила для сноса более 300 частных домов

Администрация Кемерова подписала 308 соглашений с собственниками о выкупе домов, подлежащих сносу. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

- Продолжаем работу по выкупу недвижимости под строительство инженерных коммуникаций вдоль улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Соборной, Тухачевского и Искитимской набережной, - сообщил глава города, отметив, что уже 283 семьи получили денежные выплаты.

По словам Ильи Середюка, 131 семья купила жилье в многоквартирных домах, 24 - приобрели частные дома. Еще одна семья решила построить новый частный дом и купила для этого земельный участок.