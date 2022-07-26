Фото: АПК.

Всероссийский слет юных туристов стартовал в Кузбассе. Администрация правительства региона сообщает, что участниками слета стали более 200 юных туристов в составе 19 команд из Белгородской, Свердловской, Смоленской, Омской, Тамбовской, Томской, Оренбургской, Новосибирской областей, Республик Тыва, Удмуртия, а также Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Кузбасса.

В этом году ребята из Донецкой народной республики стали участниками слета. Команды стартовали из разных точек Кузнецкого Алатау: Балаксы (Хакасия), Казыра (Красноярский край) и Лужбы (Кузбасс). В зависимости от уровня подготовки участников каждая команда заранее разработала индивидуальный маршрут. Конечной точкой похода для всех 19 команд станет станция Лужба, там участники должны встретиться 3 августа.