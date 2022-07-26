Более 240 дворов и 40 мест отдыха отремонтированы в Кузбассе в 2022 году

Фото: АПК.

В 2022 году в Кузбассе уже привели в порядок 243 двора и 40 общественных пространств в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Работы по благоустройству дворов и общественных пространств завершили в Киселевске, Анжеро-Судженске, Краснобродском, а также в Мариинском, Топкинском, Тисульском, Юргинском, Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

Всего в 2022 году планируется благоустроить 309 дворов и 75 общественных пространств. На эти цели направлен один миллиард 146 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.