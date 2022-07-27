Фото: АПК.

В Горловку прибыла коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная ДНР в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Коммунальную технику на базе пяти КамАЗов, собранных кузбасскими производителями, планируют пока использовать для доставки воды в отдаленные поселки Горловки. Позже их будут использовать по назначению: они будут участвовать в процессе облагораживания улиц города.

Также в строительстве здания народной киностудии «Донфильм» в Донбассе помогли предприниматели из Анжеро-Судженска. Они отправили необходимые строительные материалы. Уже отстроили основное здание, готовы электрика, отопление, сантехника, ведется отделка помещений.

Напомним, что в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. В настоящее время на счет поступило 3 миллиона 878 тысяч рублей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами.

Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».

Краткое наименование: АНО «АИСП».

ИНН 4205407740.

Счет 40703810326000001325.

БИК 043207612.

Корр. счет 30101810200000000612.

Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.