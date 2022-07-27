Фото: АПК.
В Горловку прибыла коммунальная спецтехника из Кузбасса, переданная ДНР в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает администрация правительства региона.
Коммунальную технику на базе пяти КамАЗов, собранных кузбасскими производителями, планируют пока использовать для доставки воды в отдаленные поселки Горловки. Позже их будут использовать по назначению: они будут участвовать в процессе облагораживания улиц города.
Также в строительстве здания народной киностудии «Донфильм» в Донбассе помогли предприниматели из Анжеро-Судженска. Они отправили необходимые строительные материалы. Уже отстроили основное здание, готовы электрика, отопление, сантехника, ведется отделка помещений.
Напомним, что в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. В настоящее время на счет поступило 3 миллиона 878 тысяч рублей.
Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами.
Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».
Краткое наименование: АНО «АИСП».
ИНН 4205407740.
Счет 40703810326000001325.
БИК 043207612.
Корр. счет 30101810200000000612.
Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».
Также средства можно перевести при помощи QR-кода.
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