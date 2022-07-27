В лесах Кузбасса объявили карантин из-за опасного вредителя

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Яшкинском, Сурановском лесничествах и Тайгинском урочище объявили карантин из-за опасного вредителя. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

В лесах был обнаружен большой черный еловый усач. Этот жук является опасным вредителем для хвойных деревьев. С виду деревья, пораженные этим вредителем, могут не выглядеть ослабленными, однако при высокой заселенности насекомых древесина становится непригодной для использования. Кроме того, еловый усач является переносчиком сосновой стволовой нематоды.

Сообщается, что сейчас вывозить древесину из перечисленных лесничеств можно только после получения специального разрешения.