В Кузбассе мужчина умер от удара током, пытаясь подключиться к ЛЭП с помощью самодельного устройства

Фото: СК РФ по Кемеровской области

В Топках произошел несчастный случай: мужчину ударило током, в результате чего он скончался. Следователи организовали доследственную проверку после смерти горожанина.

Трагический инцидент произошел 25 июля в одном из частных домов. Мужчина гостил у матери, которой за неуплату отключили электричество. Женщина со своим гражданским мужем периодически подключались к линии электропередачи при помощи самодельного устройства. И в этом раз она попросила сына, чтобы он помог ей в этом. Мужчина стал накидывать приспособление на провода. Присоединив один крюк, он оступился, прижав в это время второй к груди, и его поразило током. Мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.