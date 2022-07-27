В Кемерове ищут пропавшего 74-летнего мужчину

Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кемерове ищут 74-летнего Александра Хлебникова. Мужчина 26 июля 2022 года ушел из дома в неизвестном направлении. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 160 см, у него нормальное телосложение, волосы седые, с залысиной, зеленые глаза. Он был одет в серо-голубой жилет с карманами, синие джинсы, черные кроссовки, белую фуражку с черным козырьком.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.