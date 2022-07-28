В Новокузнецке исчезла 17-летняя девушка

В Новокузнецке пропала без вести 17-летняя девушка. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Они рассказали, что девушка пропала вчера, 27 июля.

Она среднего роста (174 см), худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы, карие глаза. Она была одета в зеленое платье, черные туфли-балетки и синюю кепку. С собой у девушки была черная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.